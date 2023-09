Enav: nuovi contratti con India, Norvegia, Romania e Kosovo

Quattro nuovi contratti per un valore complessivo di 11 milioni di euro sono stati sottoscritti da Enav con India, Norvegia, Romania e Kosovo per la fornitura di sistemi di ottimizzazione dei dati di volo e per migliorare l'efficienza degli spazi aerei. Gli accordi sono stati siglati attraverso le società controllate IDS AirNav e Techno Sky.

Pasqualino Monti, ad di Enav, si è detto orgoglioso della manovra, in linea con la strategia commerciale del gruppo. "In questo momento - ha dichiarato - l'interesse da parte dei mercati internazionali verso l'evoluzione tecnologica e sistemi che garantiscono la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di volo è molto forte. Siamo fieri di avere la capacità tecnica e il know-how che ci consentono di esportare tecnologie e servizi d'eccellenza in un settore ad alta complessità" I contratti sono stati sottoscritti, nello specifico, con l'Airport Authority of India (AAI), AVINOR, il service provider per la navigazione aerea della Norvegia, ROMATSA, il service provider per la navigazione aerea della Romania e ASHNA, l'Air Navigation Services Agency del Kosovo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA