Argentina, missione dell'ambasciatore Lucentini a Vaca Muerta

Dal 6 all'8 settembre l'ambasciatore Fabrizio Lucentini si è recato in missione a Neuquén con una delegazione di imprenditori giunti dall'Italia e rappresentanti della Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina. Obiettivo della missione è stato quello di favorire una maggiore cooperazione con l'Italia nel settore dell'oïl and gas e relativo indotto.

Durante la missione, l'ambasciatore Lucentini ha svolto incontri istituzionali con le Autorità locali, ha visitato i principali centri di produzione locale e alcuni giacimenti di idrocarburi di Vaca Muerta.

Attività di business integration, possibile collaborazione nel settore della formazione tecnica e possibili attività delle imprese italiane nelle filiere delle principali compagnie energetiche operanti a Neuquén: questi i temi principali al centro dei colloqui con il governatore della Provincia Omar Gutierrez, i ministri Provinciali della Produzione e dell'Energia e delle Risorse Naturali, nonché con il presidente della locale Agenzia Promozione Investimenti.

"Lo sviluppo del settore energetico argentino è un volano fondamentale per l'economia di questo Paese. Lo sviluppo progressivo di Vaca Muerta consente di disporre di più energia a minor costo per imprese e famiglie argentine e di migliorare la bilancia economica del Paese esportando gas all'estero, anche verso l'Europa", ha affermato l'ambasciatore Lucentini, evidenziando anche l'importanza di incentivare una maggiore presenza dell'industria italiana nel bacino di Vaca Muerta, considerata la leadership tecnologica globale delle nostre imprese nel settore.



