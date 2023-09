Si spende di più ma si compra di meno, boom dei discount

Crescono le vendite dei discount alimentare con il tentativo delle famiglie di fronteggiare la crescita dei prezzi: a luglio si registra una crescita delle vendite in valore del 10,5% su luglio 2022, mentre nei primi sette mesi dell'anno l'aumento è del 9,7% sullo stesso periodo del 2022.

Per la grande distribuzione in generale si registra un aumento delle vendite in generale del 5,5% a luglio su base tendenziale e del 7% nei primi sette mesi sullo stesso periodo dell'anno scorso. Per i supermercati si registra un aumento delle vendite del 5,9% a luglio sull'anno e del 7,7% nei primi sette mesi.

Nel complesso le vendite al dettaglio in valore sono cresciute del 2,7% a luglio su base tendenziale e del 4,4% nei primi sette mesi ma nelle imprese su piccole superfici di alimentari si è registrato un aumento dell'1,4% in valore a luglio sull'anno e del 3,2% nei primi sette mesi. Nel complesso le imprese operanti su piccole superfici registrano un calo delle vendite in valore dello 0,1% a luglio su base tendenziale e un aumento dell'1,5% nei primi sette mesi. Per iol commercio elettronico l'Istat segnala un aumento del 2% a luglio su base tendenziale e un aumento del 3,5% nei primi sette mesi rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le vendite in valore a luglio calano dello 0,5% su base tendenziale nelle imprese fino a cinque addetti e aumentano del 5,1% per quelle oltre i 50.



Verso l'intesa sul patto salva-spesa

Prende forma l'accordo tra il governo e le associazioni del commercio sul trimestre anti-inflazione che partirà il 1° ottobre per offrire un paniere di prodotti di prima necessità a prezzi calmierati, mentre continua il confronto con l'industria. La bozza del testo, in possesso dell'ANSA, conta 13 articoli e prevede "una fattiva collaborazione da parte delle imprese fornitrici" che non avevano firmato il protocollo di intesa di agosto. Nelle premesse è scritto che le associazioni dell'industria coinvolte in questa iniziativa di contenimento dei prezzi "hanno manifestato la propria intenzione ad aderire ad un accordo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA