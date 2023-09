Istat, vendite al dettaglio luglio +0,4% in valore sul mese

A luglio 2023 si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento congiunturale dello 0,4% in valore e un calo dello 0,2% in volume. Lo rileva l'Istat spiegando che su base tendenziale le vendite al dettaglio aumentano del 2,7% in valore e registrano un calo in volume del 4,5%. Su base annua le vendite dei beni alimentari si espandono del 5,6% in valore e diminuiscono del 4,7% in volume; quelle dei beni non alimentari crescono leggermente in valore (+0,5%) e si riducono in volume (-4,3%).



