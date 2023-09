La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in lieve ribasso, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa del dato sul commercio in Cina relativo al mese di agosto, previsto in netto rallentamento.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,26% a quota 33.155,96, con una perdita di 85 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro a 147,70 e sull'euro a 158,40.



