Piazza Affari ha girato in calo (-0,24%) insieme agli altri listini europei, dove soffrono i fornitori di Apple, che da parte sua scivola anche oggi sul Nasdaq. Pesante Stm (-4%) come i produttori di semiconduttori suoi concorrenti Infineon (-2,9%) a Francoforte (-0,13%), Ams-Osram (-6,6%) a Zurigo e Zordic Semi (-6,2%) a Oslo per le attese di una stretta della Cina sull'uso degli Iphone nei propri enti governativi e nelle società statali.



