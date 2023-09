Borsa: l'Asia debole su frenata cinese, male Hong Kong

Mercati asiatici e dell'area del Pacifico in evidente calo soprattutto dopo i dati in forte ribasso delle esportazioni cinesi in agosto, con tutti i dubbi sulla crescita della cruciale economia di Pechino.

La Borsa di Tokyo si avvia infatti alla chiusura in negativo dello 0,7%, con Hong Kong che scende dell'1,2%. In calo attorno al punto percentuale Shanghai e dell'1,6% il listino di Shenzhen, mentre Seul è in ribasso dello 0,8% e Sidney dell'1,1%.

In lieve calo i future sull'avvio dei mercati europei.





