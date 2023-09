Borsa: Europa positiva, a Milano giù Stm per iPhone in Cina

Procedono in leggera crescita le Borse europee dopo il dato migliore delle attese sulle richieste di sussidi di disoccupazione in Usa nella settimana terminata il 2 settembre, scese ai minimi da febbraio, che non ha peraltro dato un direzione univoca a Wall Street dove il Nasdaq cede con Apple mentre il Dow Jones è in marginale crescita.

Anche Milano è poco sopra la parità (+0,07%) al pari di Francoforte (+0,03%). Più toniche Parigi e Londra guadagnano lo 0,3%.

A Piazza Affari sul podio Snam (+1,37%), Mediobanca (+1,12%) e Pirelli (+1,05%), sempre pesanti Fineco (-4,91%), dopo il dato sulla raccolta ad agosto, e Stm (-4,4%) in linea con i concorrenti europei che risentono delle indiscrezioni su un ampliamento del bando all'uso degli iPhone in Cina.



