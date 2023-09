Assogestioni, nel secondo trimestre la raccolta a -12 miliardi

I dati definitivi della mappa trimestrale di Assogestioni del secondo trimestre certificano un trend di raccolta in contrazione con un dato che tra aprile e giugno è di -12 miliardi di euro, principalmente per effetto delle gestioni di portafoglio, negative per 9,45 miliardi di euro sotto il peso degli istituzionali.

Cresce di contro, il patrimonio gestito, salito a fine giugno a 2.277 miliardi euro rispetto ai 2.257 miliardi euro di fine marzo e ai 2.210 miliardi euro di fine 2022. Questo grazie soprattutto all'effetto mercato positivo che sta caratterizzando il 2023, stimato dall'Ufficio Studi Assogestioni intorno al +1,5% per il secondo trimestre.



