La benzina sale per il quarto giorno, oltre 2 euro in autostrada

Dopo la decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare fino a fine anno i tagli alla produzione di petrolio, con il Brent giunto ieri a 90 dollari al barile, si continua a registrare per il quarto giorno consecutivo un movimento al rialzo sui prezzi raccomandati sulla rete italiana dei carburanti.

Secondo la Staffetta Quotidiana che elabora i dati dell'Osservatorio Prezzi del Mimit, il prezzo medio della benzina self service è a 1,959 euro/litro, quello del diesel self service a 1,864 euro/litro. Per il servito la benzina è a a 2,094 euro/litro, il diesel a 2,000 euro/litro, il Gpl a 0,703 euro/litro, il metano a 1,396 euro/kg, il Gnl a 1,250 euro/kg.

Secondo il Quotidiano Energia, che elabora gli stessi dati del Mimit, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,962 euro/litro (1,960 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,951 e 1,974 euro/litro (no logo 1,950). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,866 euro/litro (rispetto a 1,865), con le compagnie tra 1,857 e 1,882 euro/litro (no logo 1,856).

Sempre secondo Qe, sulla distribuzione "servita" dall'operatore, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,098 euro/litro (2,096 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,033 e 2,171 euro/litro (no logo 2,002). La media del diesel servito resta invariata a 2,004 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,941 e 2,071 euro/litro (no logo 1,908).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,711 e 0,735 euro/litro (no logo 0,695). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,391 e 1,480 (no logo 1,389).

Decisamente più sostenuti i prezzi dei carburanti praticati sulla rete autostradale. Secondo le elaborazioni della Staffetta Quotidiana, la benzina self service è 2,028 euro/litro (servito 2,276), gasolio self service 1,946 euro/litro (servito 2,203), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,528 euro/kg, Gnl 1,249 euro/kg.



