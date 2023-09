Borsa: Milano tiene con l'Europa dopo l'avvio di Wall Street

Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta dopo l'avvio debole di Wall Street: le Borse di Milano, Londra e Madrid salgono dello 0,3%, con Amsterdam in rialzo dello 0,1%, mentre Francoforte e Parigi ondeggiano attorno alla parità.

Piatti anche i listini azionari di Mosca, con il gas che oscilla attorno ai 34 euro al Megawattora. Calmo lo spread, che si muove sui 172 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni al 4,3%. Sempre debole l'euro su quota 1,07 contro il dollaro.

Tra i titoli principali di Piazza Affari i migliori sono Leonardo, Saipem e Cnh che salgono di due punti percentuali, con Eni in aumento dell'1,9% e Mps dell'1,2%. In linea con il listino generale Tim, mentre qualche vendita si registra su Moncler, Nexi e Unicredit, che scendono di circa un punto.





