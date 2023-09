Borsa: Milano debole (-0,6%) con Mps, Moncler e Nexi

Milano avvia la seduta in calo, al pari delle altre Borse europee e di quelle asiatiche, che hanno risentito del rallentamento dei servizi in Cina evidenziato dagli indici Pmi. In attesa dei dati finali di agosto nell'Eurozona, ll Ftse Mib cede lo 0,63% appesantito dalle vendite sul comparto bancario, con in testa Mps (-1,6%), Bper (-1,4%), Banco Bpm (-1,4%). Male anche Moncler (-1,5%), per via della sua esposizione all'economia cinese, Nexi (-1,4%) e Stellantis (-0,9%). Poco mossa Prysmian (-0,03%) dopo un accordo in Australia, che ha prenotato la costruzione di un cavo di connessione energetica, mentre tiene Tim (+0,2%), che sale ancora sulle aspettative di un accordo sulla rete, assieme ad Amplifon (+0,4%) e Diasorin (+0,3%).



