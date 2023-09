Mercati azionari del Vecchio continente in marginale ribasso: le Borse peggiori sono state Parigi e Francoforte, che hanno ceduto lo 0,3% finale, con Madrid in ribasso dello 0,2%.

Più caute Londra, che ha chiuso in calo dello 0,1%, e Amsterdam, che ha concluso sui livelli della chiusura della vigilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA