Arm punta a una valutazione di 52 miliardi a Wall Street

Potrebbe valere fino a 52 miliardi di dollari il produttore di chip Arm Holding, in procinto di quotarsi a Wall Street. La valutazione emerge da un nuovo file alla Sec, la Consob americana, in cui viene indicato che le azioni verranno collocate ad un prezzo compreso tra i 47 e i 51 dollari. Per la nipponica Softbank, proprietaria di Arm e che dopo l'ipo deterrà il 90,6% del capitale, si prospetta un incasso massimo di 4,87 miliardi. Una serie di cornerstone investor, tra cui Apple, Google, Intel e Nvidia, Samsung hanno manifestato interesse ad acquistare titoli per 735 milioni in quella che sarà la più grande Ipo dell'anno.



