Siglato accordo Italia-Arabia su promozione investimenti

Con la sigla di un Memorandum of Understanding tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato dal ministro Adolfo Urso, e il ministero degli Investimenti del Regno dell'Arabia Saudita, rappresentato dal ministro Khalid Al-Falih, prende il via a Milano il primo Forum Italo-Saudita sugli Investimenti. Il protocollo è volto a sostenere il dialogo tra le istituzioni e le imprese interessate alla promozione degli investimenti tra i due Paesi e a incoraggiare la cooperazione negli investimenti diretti, sostenendo gli investitori in tutte le fasi dei progetti di importanza economica strategica per uno dei due Paesi.



