Fitto: 'Molto bene incontro con la Commissione Ue sul Pnrr'

E' andata molto bene, sono ottimista. Si lavora in maniera positiva". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto rispondendo ai cronisti al termine dell'incontro con il capo della task force europea per il Recovery, Celine Gauer. Nell'incontro, spiegano fonti di governo, si è discussa "in modo costruttivo la revisione globale del Pnrr, incluso il nuovo capitolo RePowerEe. Il lavoro sulla revisione continuerà nelle prossime settimane nel quadro della stretta collaborazione tra il Governo italiano e la Commissione europea".

"I servizi della Commissione hanno avuto oggi un incontro con il ministro Raffaele Fitto sul Pnrr italiano. Abbiamo incontri regolari di questo tipo con tutti gli Stati membri. L'incontro si è svolto in un clima positivo e costruttivo. Sono stati discussi i seguenti argomenti: la revisione del piano italiano, l'imminente quarta richiesta di pagamento e l'organizzazione del lavoro sul piano di ripresa in futuro". E' quanto dichiara un portavoce della Commissione Ue dopo l'incontro, finito da pochi minuti, tra Fitto e il capo della task force per il Recovery, Celine Gauer.





