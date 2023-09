Borsa: l'Europa si indebolisce dopo Lagarde, Milano +0,1%

Le Borse europee, orfane di Wall Street chiusa per il labour day, si indeboliscono dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde a Londra.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse e sulla prospettiva di crescita della Cina dopo gli stimoli di Pechino all'economia. In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato e lo spread tra Btp e Bund che sale a 171 punti. Sul fronte valutario l'euro lima il rialzo a 1,0792 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Piatti i principali listini con Londra (+0,06%), Parigi (+0,03%) e Francoforte (+0,02%). Milano guadagna lo 0,1% mentre Madrid cede lo 0,3%.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Tim (+3,5%), in attesa dell'operazione sulla rete. Scivola Mps (-3,8%), mentre la politica discute della privatizzazione. Andamento negativo anche per Saipem (-2,1%), Banco Bpm (-1,9%) e Bper (-1,2%).



