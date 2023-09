Borsa: l'Asia positiva su Cina e Fed, corre Hong Kong

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo sulle aspettative che la Fed sia ormai alla fine del ciclo di rialzi dei tassi di interesse e che Pechino ampli i suoi programmi di sostengo all'economia.

Particolarmente bene la Borsa di Hong Kong, che sale di oltre il 2% in chiusura 'recuperando' la seduta di venerdì annullata per il passaggio del tifone Saola. Positive comunque di un punto percentuale le Borse cinesi e dello 0,5% Tokyo nell'indice Nikkei 225. In crescita dello 0,6% Seul e dello 0,4% Sidney.

In lievissimo rialzo i future sull'avio dei listini europei.





