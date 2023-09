Pichetto rilancia il nucleare, al via Piattaforma

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia al Forum Ambrosetti a Cernobbio la convocazione al ministero il 21 settembre di istituzioni e imprese per la prima riunione della 'Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile'. "Si tratta della scelta di rendere palese quello che deve essere un impegno dello Stato sulla ricerca, la sperimentazione e l'implementazione della conoscenza che abbiamo già nel settore del nucleare - ha spiegato il ministro - e coinvolge molti attori pubblici che hanno mantenuto questa conoscenza a partire da Enea e le nostre grandi imprese".

"Siamo tra i pochissimi Paesi al mondo ad aver detto di no, ma io ritengo che l'Italia debba, entro quest'anno, riavviare la propria partecipazione al nucleare", gli ha fatto eco il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "L'Italia non se ne può chiamare fuori - ha aggiunto - conto che entro il 2023 questo governo abbia la forza di spiegare agli italiani perché, nel nome della neutralità tecnologica, non possiamo dire di no a nessuna fonte energetica".



