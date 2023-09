Da industria transizione energetica 640 miliardi al 2030

L'Europa con i benefici socio-economici derivanti dalla creazione e dal rafforzamento delle filiere industriali per la transizione energetica potrebbe ottenere un ritorno economico fino a 640 miliardi di euro al 2030. Lo afferma uno studio realizzato da Fondazione Enel e The European House-Ambrosetti in collaborazione con Enel.

Secondo la ricerca "una serie di scelte strategiche potrebbe permettere all'Ue e all'Italia di coprire, al 2030, grazie alla produzione manufatturiera interna, oltre il 50% del proprio fabbisogno di pannelli fotovoltaici, circa il 90% della domanda di batterie e oltre il 60% di quella di pompe di calore".

Lo sviluppo di filiere industriali europee e italiane in settori strategici per la transizione energetica, quali il fotovoltaico, le batterie e le pompe di calore, secondo lo studio contribuirà al raggiungimento dei target di decarbonizzazione fissati da Bruxelles, garantendo maggiori livelli di sicurezza energetica e autonomia strategica all'Ue e ai suoi Stati membri, con ritorni socio-economici rilevanti per imprese e cittadini.

La ricerca è stata presentata al Forum di Cernobbio da Valerio De Molli, managing partner e Ceo di The European House - Ambrosetti, Nicola Lanzetta, direttore Italia del gruppo Enel, e da Maria Chiara Carrozza del Cnr.



