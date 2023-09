Calderone a Brandizzo, 'massima attenzione a sicurezza'

"Stiamo lavorando con tutte le strutture interessante per mettere in campo tutte le azioni necessarie anche per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità, ma anche per l'assistenza alle famiglie. Abbiamo supporti che vogliamo attivare subito". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, che è arrivata in Comune a Brandizzo, luogo del tragico incidente dove hanno perso la vita cinque persone. All'incontro partecipano il primo cittadino Paolo Bodoni, l'assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, il vicesindaco di Vercelli Massimo Simion, il sindaco di Borgo D'Ale Mauro Andorno, il sindaco di Borgo Vercelli Mario Demagistri e la vicedirettrice regionale Inail Vita Rocca Romaniello.

"Ci sono indagini in corso delle autorità competenti che fanno bene il loro lavoro, ma il tema della sicurezza riguarda anche quanto ognuno è in grado di rispettare le prescrizioni. Ci sono errori e umane disattenzioni. È un tema su cui siamo attenti, abbiamo fatto interventi su decreto primo maggio e altri ne faremo" ha affermato Calderone, che ha proposto un progetto da avviare nelle scuole sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



