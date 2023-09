Bmw lancia sfida a Tesla sull'elettrico, arriva Neue Klasse

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 SET - La Bmw presenta il suo progetto "Neue Klasse" per rispondere alla concorrenza di Tesla e dei produttori asiatici, molto avanzati nell'elettrico, alla vigilia dell'apertura del salone dell'auto di lunedì a Monaco.

Annunciata nel 2021, la Neue Klasse prevede una nuova generazione di veicoli, ma anche una nuova architettura elettrica su cui, a partire dal 2025, saranno costruiti modelli "30% di autonomia in più, 30% di ricarica più veloce, 25% di efficienza in più".

La nuova architettura, sulla quale il gruppo vuole costruire più della metà dei modelli venduti entro la fine del decennio, dovrebbe consentire a Bmw di aumentare i propri margini e rimanere competitiva in un ambiente sempre più competitivo. A luglio, secondo i calcoli del Center of Automotive Management (CAM), la Bmw I3 era solo la decima auto elettrica più venduta in Germania, molto indietro rispetto ai modelli di Tesla e Volkswagen.

Bmw è uno dei pochi produttori dell'industria automobilistica a non aver fissato una scadenza per la fine dei motori a combustione e a scommettere sull'idrogeno continuando a lavorare sui motori tradizionali, mentre le strade dell'Unione Europea si preparano per una mobilità senza emissioni di carbonio entro il 2035. In questo contesto, la Neue Klasse deve essere una risposta al successo di Tesla e dei suoi concorrenti asiatici e soprattutto cinesi, la cui presenza senza precedenti al salone di Monaco dimostra la volontà di conquistare il mercato europeo nel segmento elettrico. (ANSA-AFP).



