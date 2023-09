Traforo del Monte Bianco, l'avvio dei lavori slitta di otto giorni

E' stata rinviata la chiusura del Traforo del Monte Bianco, prevista il 4 settembre per l'esecuzione di importanti lavori di manutenzione. Lo ha comunicato il Geie, raggruppamento italo-francese di gestione della struttura. "I lavori di ristrutturazione della volta - si legge in una nota - sono stati rinviati e il tunnel rimarrà aperto in attesa della ripresa del traffico sulla A43 e della riapertura del tunnel del Fréjus ai mezzi pesanti, prevista entro otto giorni. La priorità viene data al mantenimento degli scambi commerciali tra Italia e Francia".

Musumeci: 'Al lavoro per intesa bilaterale'

"Dobbiamo lavorare per trovare un'intesa bilaterale, non possiamo più permetterci che si riproponga il tappo di lunedì con una fila di 15 chilometri di tir". Lo ha detto il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, commentando la chiusura ai Tir del traforo Frejus a causa di una frana e le code al traforo del Monte Bianco, a margine della visita della Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta ."Il territorio valdostano - continua - non è nelle condizioni infrastrutturali di poter assorbire una ricaduta di traffico che già avete conosciuto". E aggiunge: "Domani tratterò il tema con i colleghi interessati ma sono convinto che sarà fatto tutto quello che sarà necessario fare per evitare situazioni di congestione assolutamente intollerabili come quelle cha abbiamo visto nei giorni scorsi".

