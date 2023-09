Borsa: l'Europa piatta aspetta i dati dagli Usa, Milano +0,1%

I mercati azionari del Vecchio continente virano la boa di metà giornata confermando l'attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che saranno diffusi nel primissimo pomeriggio: la Borsa migliore è quella di Londra che sale dello 0,6%, seguita da Parigi che cresce dello 0,2%, mentre Milano è in rialzo dello 0,1% nell'indice Ftse Mib e Francoforte è piatta.

Mosca oscilla sempre sulla parità con il gas che ha frenato rispetto all'avvio e ora si muove sugli stessi livelli della chiusura di ieri a 35 euro al Megawattora. Piatti i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund che resta su quota 165.

In Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo migliore è Eni, che cresce dell'1,8%, con Tenaris in aumento dell'1,6%, Tim positivo di un punto e mezzo e Mediobanca dell'1%. Debole invece Recordati che scende di circa due punti percentuali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA