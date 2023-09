Boom di domande per il bonus trasporti, esauriti i fondi

Esaurito subito il bonus trasporti, il sostegno, fino, a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili di trasporto pubblico, validi per più mesi, o annuali, del ministero del Lavoro. La misura è destinata a persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro. Come si legge nella piattaforma online del ministero, sulla quale si poteva presentare domanda dalle ore 8.00 di questa mattina tramite spid o cie, si è raggiunto "il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Ddcreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023.

Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1 ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023".



