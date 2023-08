Landini,domani sciopero 4 ore Rfi per la morte degli operai

"L'indignazione e il cordoglio nonbastano più, è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente: domani si fermeranno per quattro ore, per uno sciopero nazionale, i dipendenti della società Rfi, addetti alla gestione e esecuzione della manutenzione alle infrastrutture.

Altri due scioperi sono previsti per lunedì a Vercelli e in Piemonte". Così, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in merito all'incidente ferroviario accaduto la notte scorsa nella tratta ferroviaria tra Brandizzo e Chivasso nel quale sono morti cinque operai e tre sono rimasti feriti.



