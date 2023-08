Borsa: Europa in calo, torna il timore per l'inflazione

Londra ha chiuso in calo dello 0,45%, Parigi dello 0,65%, Madrid dello 0,34%, Milano dello 0,29% e Francoforte è l'unica Borsa che è riuscita a mantenersi in terreno positivo (+0,35%). Passa così sotto traccia il rally di Ubs (+6%), oscurata dai timori per il rapporto sull'occupazione negli Usa che sarà diffuso domani.

Nel frattempo, fanno notare gli analisti, l'inflazione dell'Eurozona ha smesso di rallentare riportando il focus sul tema dei tassi che la Bce potrebbe decidere di alzare nuovamente.



