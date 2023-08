La Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,26% a 28.966 punti. Sul listino principale si mette subito in evidenza Mps con un rialzo dell'1,4 per cento.

L'istituto senese ieri ha collocato un bond da 500 milioni ed è al centro di notizie di stampa su una possibile privatizzazione.





