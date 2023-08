Borsa: l'Europa resta volatile con inflazione tedesca e Pil Usa

Le Borse europee non cambiano registro dopo l'inflazione tedesca poco sopra le stime e il Pil Usa cresciuto meno del previsto. Lo stoxx 600, l'indice d'area del Vecchio Continente, viaggia sulla parità con i titoli legati all'energia e i finanziari che tengono a galla i listini piuttosto volatili.

Milano segna un +0,31% con Mps (+2,4%) e Banco Bpm (+1%) in prima fila. Per il resto Londra sale dello 0,36%. Piatte Parigi (+0,06%) e Francoforte (-0,08%).

Lo spread tra Btp e Bund viaggia su quota 164 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,18%. Fronte commodity il gas torna sopra i 35 euro al megawattora (+1,38% a 35,7). Senza strappi il petrolio con il wti a 81,5 dollari al barile e il brent a 85,7 dollari. Per i cambi l'euro scambia 1,0920 sul dollaro.



