Terza seduta in rialzo per le Borse in Asia con i mercati che non temono più un rialzo dei tassi e gli investitori aumentano la loro propensione al rischio. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,4%, Hong Kong (seduta ancora in corso) sale dello 0,4%, Shanghai invece frena sulla parità (+0,1%), con qualche presa di profitto dopo il rimbalzo dei giorni scorsi.



