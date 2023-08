Per la tecnologia di consumo fatturato in calo a 390 miliardi

Il mercato globale della tecnologia di consumo è sceso del 6,3% nei primi 6 mesi del 2023, con un fatturato complessivo di 390 miliardi di dollari (360,74 miliardi euro). E' quanto ha annunciato l'istituto Gfk alla fiera Ifa 2023 di Berlino (Germania), sottolineando però che si tratta di un valore "ancora superiore ai livelli pre-pandemici", in grado quindi di offrire ancora "opportunità di crescita in aree specifiche".

I prodotti in crescita, secondo Gfk, sono quelli che "si caratterizzano per efficienza energetica e sostenibilità, maggiore praticità e flessibilità o caratteristiche premium a prezzi accessibili". E' andato leggermente meglio il mercato italiano, che nei primi 6 mesi dell'anno ha registrato una flessione 4,9% a 7,3 miliardi di euro, un valore superiore del 12% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Per l'intero 2023 Gfk prevede una una contrazione globale del 3,4%, causata dalla saturazione del mercato e dal rallentamento della domanda.

In particolare nel primo semestre l'elettronica di consumo (Tv, audio e simili) è scesa del 12% e la telefonia del 5%. I computer e le relative periferiche hanno subito un calo del 12%, i piccoli elettrodomestici dell'1% e i grandi elettrodomestici, compresi i condizionatori, del 5%.



