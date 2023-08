Si apre in rialzo, su tutte le Borse in Europa la seduta di scambi. L'indice della Borsa di Londra sale dell'1,22%, Francoforte dello 0,33% e Parigi dello 0,28 per cento. Milano guadagna lo 0,35% e Madrid lo 0,43 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA