Borsa: Milano +0,4%, corre Saipem e frena Tim

A Piazze Affari il listino delle big è diviso a metà tra ordini in vendita e di acquisto.

L'indice Ftse Mib sale dello 0,4% ma alla buona intonazione di utility e titoli dell'energia si oppone la debolezza dei titoli finanziari. Saipem, che ha chiuso la vendita del sito in Brasile, sale dell'1,78%, Erg dell'1,2%, Italgas dell'1,15%, Enel dello 0,98% e A2A dello 0,89 per cento.

Frena Tim che dimezza i guadagni (+0,39%), digerendo in fretta la notizia del via libera all'ingresso del Mef nella Netco e in attesa che l'offerta di Kkr si concretizzi. In calo Intesa Sanpaolo (-0,10%), Banco Bpm (-0,39%) e Leonardo (-0,3%).





