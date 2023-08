Borsa: l'Europa sale e aspetta i dati chiave per Fed e Bce

Le borse europee restano ben intonate a metà seduta e consolidano i rialzi di ieri in attesa di leggere giovedì i dati sull'inflazione dell'Eurozona e le minute della Bce e venerdì i dati sul mercato del lavoro americano, numeri che condizioneranno le scelte sui tassi di Fed e Bce a settembre.

Contribuiscono al cauto ottimismo dei mercati, saliti anche in Asia, i segnali di sostegno all'economica che arrivano dalla Cina, con Bloomberg che ipotizza per oggi un taglio dei tassi sui mutui per dare un po' di respiro al comparto immobiliare e di quelli sui depositi allo scopo di incentivare i consumi.

Milano avanza dello 0,7%, davanti a Parigi (+0,4%) e a Francoforte (+0,5%), mentre corre Londra (+1,5%), ieri chiusa per festività. Nonostante gli ultimi rialzi, agosto resta il mese peggiore per il comparto azionario globale da almeno un anno a questa parte. A Piazza Affari svetta Saipem (+2,1%), che ha finalizzato la vendita di una nave della sua flotta, davanti a Mps (+1,4%), impegnata nel collocamento di un bond. Bene anche Erg (+1,1%), Generali (+1,1%), Tenaris (+1%), Campari (0,9%), Unicredit (+0,9%) e Stellantis (+0,9%) e Inwit (+0,9%). Poco mossa Tim (+0,3%) dopo che il governo ha ufficializzato le sue mosse sulla rete mentre si muove in controtendenza Diasorin (-0,5%).

Sul fronte energetico vendite sul gas, con i future Ttf in calo del 4,7% a 36,6 euro al megawattora, mentre il petrolio sale dello 0,7%, con il Wti a 80,6 dollari al barile e il brent a 85 dollari. Poco mossi i titoli di Stato: lo spread Btp-Bund è fermo a 165 punti base mentre il rendimento dei titoli decennali italiani scende di due punti base al 4,19%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA