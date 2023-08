Borsa: in Asia la Cina guida i rialzo, Hong Kong +2%

Una buona intonazione e rialzi su tutti i listini in Asia preannunciano un contagio positivo anche in Europa dove i future sui principali indici sono positivi. Le misure di rilancio della Cina hanno riportato l'ottimismo sul mercato e l'indice Msci Asia Pacific è arrivato a guadagnare nel corso della seduta lo 0,8 per cento. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,18%, Hong Kong - con la seduta ancora aperta - corre in rialzo del 2% e gli indici cinesi, lo Shanghai Composite e lo Shenzhen guadagnano rispettivamente l'1,16% e il 2,5 per cento.





