Al via la nuova piattaforma per la formazione e il lavoro

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presenta il nuovo "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa" (Siisl), la piattaforma per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione e lavoro, attiva dal prossimo primo settembre. L'evento, fa sapere, sarà presenziato dalla ministra Marina Calderone e si terrà domani, mercoledì 30 agosto, alle ore 11 presso la sede Inps di Palazzo Wedekind, in piazza Colonna a Roma.

La piattaforma debutterà venerdì prossimo insieme al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), uno dei due nuovi strumenti di sostegno e inclusione che progressivamente andranno a sostituire il Reddito di cittadinanza. Dal primo gennaio 2024 partirà l'Assegno di inclusione (Adi).



