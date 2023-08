Borsa: Milano sale (+0,7%), in luce Saipem, Nexi e Tim, giù Erg

Si conferma positiva Piazza Affari anche se al di sotto del valore segnato poco dopo l'apertura, L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,73% a 28.414 punti, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi stabile a 167,1 punti e il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,2 punti al 4,24%, contro i 2 punti in più di quello tedesco al 2,57%. Si evidenziano Saipem (+2,05%), al terzo rialzo consecutivo, che la riporta sui livelli dello scorso 14 agosto, seguita da Nexi (+1,84%) e Tim (+1,7%), in attesa del primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, che si riunirà comunque a borsa ormai chiusa. Seguono i bancari Bper (+1,58%), Mps (+1,52%), e Banco Bpm (+1,41%), Iveco (+1,39%), Recordati (+1,11%) ed Stm (+1,12%). Pochi e frazionali i segni meno, limitati a Erg (-0,4%), Snam (-0,32%) e Campari (-0,21%).

Sempre sul listino principale salgono Moncler (+0,99%), Cnh (+0,96%), Unicredit (+0,92%) e Amplifon (+0,9%), più caute invece Stellantis (+0,8%), Tenaris (+0,63%) e Intesa (+0,61%).

Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di TraWell (+16,8%), Go Internet (+12%) e Trevi (+5%). Sotto pressione invece Olidata (-6%), ePrice (-4,49%) e Portobello (-4,4%).





