Borsa: Milano positiva (+0,86%), salgono Interpump, Banco ed Stm

Listino completamente in territorio positivo per Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi.

L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,86% a 28.448 punti, spinto da Interpump (+1,7%), Banco Bpm (+1,68%), Stm (+1,56%), in linea con il balzo dei rivali in Asia, Saipem (+1,35%) ed Mps (+1,24%). Occhi puntati anche su Tim (+1,13%), nel giorno del primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, in attesa di novità sul fronte della rete fissa. Acquisti su Prysmian (+1,04%), Stellantis (+0,98%), Iveco (+0,95%), Amplifon (+0,9%), Mediobanca (+0,89%), Unicredit (+0,87%). Bene anche Intesa (+0,78%), con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi stabile a 166,4 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 1 punto al 4,22% a differenza del rialzo di 0,4 punti segnato da quello tedesco al 2,6%. Rialzi anche per Eni (+0,75%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA