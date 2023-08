Borsa: Milano allunga il passo (+0,9%), corre Tim, bene Prysmian

Allunga il passo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 28.462 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi sotto i 167 punti. Invariato al 4,23% il rendimento annuo italiano, mentre sale di 1,2 punti al 2,56% quello tedesco.

Sul listino principale si evidenzia Tim (+2,73%), nel giorno in cui riprende l'attività di governo con il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. L'offerta definitiva per Kkr è attesa per il 30 settembre, ma gli investitori non perdono di vista nessun dettaglio riguardante il dossier della rete fissa dopo il recente impegno del Mef a rilevare fino al 20% di Netco.

Seguono Prysmian (+1,98%), che produce anche cavi per le telecomunicazioni, Nexi (+1,87%) e Saipem (+1,58%), al 3/o rialzo consecutivo.

In campo bancario brillano Mediobanca (+1,48%), Banco Bpm e Bper (+1,47% entrambe), seguite da Mps (+1,28%), mentre Unicredit limita il rialzo all'1,1% e Intesa allo 0,76%. Allunga il passo Stm (+1,48%), insieme ai rivali europei. In luce Iveco (+1,48%), insieme a Cnh (+1,21%), più caute invece Stellantis (+0,86%) e Ferrari (+0,45%). La ripresa della fiducia in Cina favorisce Moncler (+1,22%), mentre il greggio poco mosso (Wti -0,03% a 79,81 dollari al barile) non frena Eni (+0,93%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA