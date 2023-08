Seduta brillante per le Borse europee che avviano la settimana in deciso rialzo, in scia all'andamento delle Borse asiatiche e di Wall Street. Dopo che i messaggi arrivati dal simposio di Jackson Hole, che hanno lasciato aperta ogni ipotesi sui tassi sia in Europa che negli Stati Uniti, Parigi ha guadagnato l'1,32% e Francoforte l'1,03% mentre Londra è rimasta chiusa per festività.



