Borsa: l'entusiasmo cinese contagia l'Europa, Milano +0,8%

Confermano la buona intonazione dell'apertura le principali borse europee, oggi senza Londra che è chiusa per festività. L'ottimismo che ha investito i mercati di Asia e Pacifico dopo la decisione cinese di dimezzare l'imposta sugli scambi di borsa contagia anche i mercato occidentali, con Madrid (+0,87%) in testa davanti a Parigi (+0,84%), Milano (+0,8%) e Francoforte (+0,69%). Positivi i future Usa, dove è atteso nel pomeriggio l'indice della Fed di Dallas, un primo assaggio dei dati previsti per i prossimi giorni. In arrivo domani la fiducia dei consumatori in Germania, in Francia e negli Usa e le previsioni economiche dell'Ue, mentre mercoledì è attesa l'inflazione in Germania, la fiducia dei consumatori e delle imprese dell'Eurozona e il Pil trimestrale Usa in seconda lettura.

Poco mossi i rendimenti dei titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi stabile a 166,4 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 4,22%, a differenza di quello tedesco che ne guadagna 0,6 al 2,56%.

Si porta sopra gli 80 dollari il greggio (Wti +0,56% a 80,30 dollari al barile) mentre i future sul mese di settembre del gas naturale riducono il rialzo all'1,5% a 35,3 euro al MWh al Ttf di Amsterdam. Debole l'oro (-0,15% a 1.914,98 dollari l'oncia) e il dollaro, scambiato a 0,92 euro e 0,79 sterline.

In luce i produttori di semiconduttori Be (+2,91%), Asm (+2,67%) e Ams-Osram (+2,53%), mentre appare più cauta Stm ( +1,23%). Acquisti sui bancari Bper (+1,69%), Banco Bpm (+1,5%), Sabadell (+1,33%), Bbva (+1,15%) e Commerzbank (+1,1%). Più caute Mps (+0,96%), Unicredit (+0,9%) e Intesa (+0,76%).

Positivi i petroliferi Eni (+0,8%) e TotalEnergies (+0,72%), mentre Shell (+0,46%) viene scambiata oggi solo ad Amsterdam.

Bene le auto con Renault (+1,35%) e Stellantis (+1,04%).



