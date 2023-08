Monopattini vietati a Parigi, in Italia aumenta il noleggio

Tra poco meno di una settimana, dal primo settembre, Parigi dice addio ai monopattini elettrici. E Lime, tra i fornitori del servizio, le dice 'au revoir' fino a fine mese con una cartolina celebrativa su ciascuna delle proprie 5.000 "trottinettes" raccontando "l'incredibile viaggio che durava dal 2018, mostrando i chilometri percorsi - 87.451.328 per la precisione - e il risparmio di 28.613 tonnellate di Co2.

L'idea del referendum con cui i parigini hanno deciso il divieto in Italia non ha trovato d'accordo i sindaci, i quali invocano piuttosto regole più stringenti, considerando che ci sono oltre 35.550 monopattini in condivisione. A Roma, comunque, è stata decisa una drastica riduzione da 14.500 a 9.000 e in centro solo 3mila. E mentre lo sharing in Italia aumenta, +61% dal 2020 al 2022, con Milano al top, cresce anche il numero di incidenti (+39,4%), di morti (+77,8%) e feriti (+40,8%) ma soprattutto fra i monopattini privati, che - dicono gli operatori dello sharing - hanno meno controlli di quelli a noleggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA