Powell rallenta le borse Europa, cede il dollaro, Milano +0,5%

Il presidente della Fed Jerome Powell frena gli entusiasmi delle borse in Europa. Dopo l'annuncio che "la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi se necessario" Milano dimezza il rialzo (Ftse Mib +0,5%) al pari di Parigi e Madrid (+0,4% entrambe), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). Restano poco mossi gli indici Usa (Dow Jones +0,4% e Nasdaq +0,6%) mentre il dollaro gira in negativo a 0,92 euro e 0,79 sterline. In calo a 165,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che avanza di 3,2 punti al 4,19% e quello tedesco di 3,1 punti al 2,53%.



