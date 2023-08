Lagarde: "Tassi a livello restrittivo il necessario per i prezzi"

La Bce deve mantenere i tassi a un "livello sufficientemente restrittivo per il tempo necessario" per centrare un "tempestivo ritorno dell'inflazione al target del 2%". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde. Parlando di un'era di incertezza, Lagarde osserva come sia importante per le banche centrali assicurare la stabilità dei prezzi in linea con il loro mandato.

"Chiarezza, flessibilità e umiltà". Sono i tre elementi indicati dal presidente della Bce, Christine Lagarde, a Jackson Hole per le banche centrali. "Chiarezza sugli obiettivi", "flessibilità nelle analisi" e "umiltà" nell'operare nel nuovo contesto, spiega Lagarde.

