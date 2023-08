Borsa: Tokyo, apertura in netto calo (-1,33%)

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in netto calo, in coincidenza della correzione degli indici azionari Usa, e in attesa di maggiori indicazioni dal simposio di Jackson Hole della Federal Reserve, con il discorso del numero uno della banca centrale americana, Jerome Powell. Il listino di riferimento Nikkei cede l'1,33%, a quota 31.857,54, e una perdita di 429 punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro, a un livello di 146, mentre è stabile sull'euro a 157,70.



