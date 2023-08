Sulla A21 Torino-Piacenza la benzina arriva a sfiorare i 2,8 euro in modalità servito. Lo denuncia Assoutenti in base agli ultimi dati comunicati dai gestori e pubblicati dal Mimit.

"Ieri" su questa tratta "un litro di benzina costava 2,798 euro al litro in modalità servito (2,074 euro/litro al self), il gasolio invece 2,379 euro al litro e in numerosi distributori autostradali la verde viaggia spedita verso i 2,5 euro al litro", sottolinea l'associazione.



