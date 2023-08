L'Eurosistema studia i temi per le nuove banconote in euro

Giovedì prossimo, 31 agosto, si chiude l'indagine online dell'Eurosistema che coinvolge gli europei per ricevere un parere sui temi proposti per la prossima serie di banconote in euro.

I partecipanti all'indagine - spiega in una nota Bankitalia - potranno esprimere la propria opinione su sette temi per le future banconote selezionati tenendo conto dei suggerimenti formulati da un gruppo consultivo multidisciplinare composto da membri di tutti i paesi dell'area dell'euro.

E' possibile partecipare anonimamente all'indagine al link: https://survey.ecb.europa.eu/euro-banknote-survey.

Tra i temi proposti "Fiumi: acque di vita dell'Europa" che si ispira - sèi spiega sul sito - ai paesaggi europei, coniugando la celebrazione delle meraviglie della natura europea con le tematiche più ampie dell'interconnessione e della sostenibilità.

Ma anche "La nostra Europa, noi" che rende omaggio alle sei dimensioni dell'esistenza individuale e collettiva delle persone in Europa: essere, fare, pensare, amare, comunicare e vivere. E "Uccelli: libertà, resilienza e ispirazione" che si richiama a una delle prime direttive dell'Ue sull'ambiente, emanata per tutelare le 500 specie di uccelli selvatici presenti nel territorio dell'Unione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA