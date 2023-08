Gli investitori aspettano i commenti dal simposio sulla politica economica della Fed a Jackson Hole e restano cauti. Troppo cauti, tanto da cambiare volto a una seduta iniziata in terreno positivo: a fin giornata solo Londra chiue in rialzo dello 0,18% mentre Francoforte lascia lo 0,68%, Parigi lo 0,44%, Milano ondeggia sul finale e termina in calo dello 0,57 per cento. Sullo Stoxx 600 (-0,3%) ha pesato il calo dei titoli minerari e dei tecnologici.



