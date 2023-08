Borsa: l'Asia corre con i titoli tecnologici, bene Hong Kong

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo, con il clima dei mercati sostenuto dal produttore statunitense di chip Nvidia, che ha annunciato conti trimestrali in crescita oltre le stime.

La Borsa di Tokyo segna una crescita dello 0,8% nell'indice Nikkei 225, con Hong Kong che è il listino nettamente migliore in aumento del 2,2%. In rialzo al di sotto del punto percentuale i mercati azionari cinesi. Bene Seul (+1,2%) spinta dai titoli tecnologici, con Sidney in crescita dello 0,4%.

In leggero aumento i futures sull'avvio dei listini europei.





