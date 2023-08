Scorte italiane di gas oltre il 91,5%, sfiorati i 179 TWh

Hanno superato il 91,5% le scorte di gas in Italia allo scorso 21 agosto, con 178,72 TWh di metano nei depositi nazionali. E' quanto emerge dai dati aggregati (Agsi) della piattaforma indipendente Gas Infrastructure Europe (Gie). Alla stessa data l'indice di riempimento dei depositi europei è pari al 91,32%, con 1.037,71 TWh di gas stoccato. Come sempre davanti all'Italia c'è la Germania, prima in classifica con il 93,21% di scorte e 235,24 TWh di gas depositati. Terza è l'Olanda (91,88% a 130,84 TWh) e 4/a è la Francia (86,79% di stoccaggi per 118,33 TWh).



